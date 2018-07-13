Министр экономики подтвердил, что получил «добро» на назначение от Иванишвили

13.07.2018 17:24 Кандидат в министры экономики Георгий Кобулия, отвечая на вопросы депутатов в парламенте заявил, что пост министра ему предложил премьер-министр Мамука Бахтадзе, а позже он встретился с Бидзиной Иванишвили.



По словам Кобулия, во время встречи с Иванишвили их основные видения совпали:



"Мне предложение сделал Мамука Бахтадзе. Я не был с ним знаком, но видел его один раз. Он слышал обо мне, пораспрашивали, и решили. Меня предложение заинтересовало. У меня есть приоритет, и я всегда хотел вернуться в Грузию. Это большой вызов, и большой интерес. После этого я встретился с Бидзиной Иванишвили, поскольку он является лидером партии. Разумеется, было интересно, насколько совпадают мои и его видения. Могу сказать, что знаю Бидзину Иванишвили, я встречался с ним, наверное, в течение последних трех недель, и мы рассмотрели эти вопросы. В большей степени принципы совпали. Мы же не стали бы говорить о среднем и малом бизнесе, совпали принципы, что не сделаем того, что неприемлемо для меня".

















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