Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент до сих пор не знает, по какой причине ушел с поста Георгий Квирикашвили


13.07.2018   17:57
«Важно, чтобы общество знало, по какому принципу у него есть или больше нет высших должностных лиц», - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил журналистам.

Маргвелашвили еще раз прокомментировал вопрос отставки с поста премьера Георгия Квирикашвили и отметил, что подобные вопросы слышны в связи с уходом с должности председателя правительства Аджарии Зураба Патарадзе.

«Все оппозиционные партии, несмотря на то, что находятся на разных политических платформах, одинаково выразили беспокойство по поводу такого ухода из политики премьер-министра и затем руководителя региона. В чем смысл? Оппозиционным партиям, может, они очень не нравились, и они не были сторонниками, но уход с политических должностей так, что не объясняешь обществу, почему уходишь, с одной стороны, оскорбителен, а с другой, противоречит демократическому политическому процессу.

Так что, для меня по сей день нет ответа на вопрос, с какими аргументами ушел премьер-министр, что стало основанием для такого важного решения», - сказал Георгий Маргвелашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Аджарии ожидают урожай цитрусовых свыше 55 тыс. тонн
Госдеп США пригрозил санкциями участникам проекта «Северный поток-2»
В Грузии растет число электромобилей
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми ограбили магазин турецких сладостей
В Абхазии побит рекорд вождения в нетрезвом виде
В Абхазии запретили передвижение крупногабаритного транспорта, кроме военного
Еще одно оппозиционное объединение Сирии осудило признание Башаром Асадом независимости Абхазии и Цхинвали
Информация о визите иорданской официальной делегации в Сухуми не соответствует действительности - МИД
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Никол Пашинян и Жан-Клод Юнкер в Брюсселе обсудили перспективы отношений Армения-ЕС
Главы МИД Армении и Азербайджана договорились о проведении еще одной встречи
Туск: Произошедшее в Армении было особенным и очень европейским
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна