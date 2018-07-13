Президент до сих пор не знает, по какой причине ушел с поста Георгий Квирикашвили

13.07.2018 17:57 «Важно, чтобы общество знало, по какому принципу у него есть или больше нет высших должностных лиц», - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил журналистам.



Маргвелашвили еще раз прокомментировал вопрос отставки с поста премьера Георгия Квирикашвили и отметил, что подобные вопросы слышны в связи с уходом с должности председателя правительства Аджарии Зураба Патарадзе.



«Все оппозиционные партии, несмотря на то, что находятся на разных политических платформах, одинаково выразили беспокойство по поводу такого ухода из политики премьер-министра и затем руководителя региона. В чем смысл? Оппозиционным партиям, может, они очень не нравились, и они не были сторонниками, но уход с политических должностей так, что не объясняешь обществу, почему уходишь, с одной стороны, оскорбителен, а с другой, противоречит демократическому политическому процессу.



Так что, для меня по сей день нет ответа на вопрос, с какими аргументами ушел премьер-министр, что стало основанием для такого важного решения», - сказал Георгий Маргвелашвили.















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