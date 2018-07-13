Саакашвили: Грузия впервые ничего не получила от альянса

13.07.2018 18:16 Вопрос Грузии должен был включен в повестку переговоров России и США, однако правительство «Грузинской мечты» не заинтересовано в этом. Об этом заявил третий президент Грузии Михеил Саакашвили, комментируя итоги саммита НАТО в Брюсселе.



В итоговой декларации, принятой главами 29 стран-членов НАТО, говорится, что решение о вступлении Грузии в альянс, вынесенное на Бухарестском саммите 2008 года, остается в силе. В документе страны-члены высказывают поддержку территориальной целостности страны, а также признают «значительный прогресс, которого Грузия достигла в реформах».



Саакашвили отметил, что «с 2008 года это первый саммит НАТО, когда Грузия ничего не получила от альянса». Вместе с тем, экс-президент отмечает, что вопрос Грузии практически исключен из переговоров на высшем уровне. «Параллельно с проведением саммита НАТО в эти дни готовилась встреча Путина и Трампа. На всех высших уровнях и в прессе фигурировала только одна тема: о том, что Трамп обязательно очень жестко поставит вопрос оккупации украинских территорий. Как большого сторонника Украины, меня это очень радует. Одновременно, как грузину, мне очень обидно, поскольку за все это время Грузию не упомянули ни разу», - заявил политик в видеообращении на Facebook.



Экс-президент считает, что произошедшее не случайно. По его мнению, основатель «Грузинской мечты», миллиардер Бидзина Иванишвили последовательно добивался именно такого результата. «Это не вина Трампа и не вина западных лидеров. Все это сделал Иванишвили по указу Путина. Когда Иванишвили пришел, он сказал, что снимет вопрос Грузии с переговоров на высшем уровне, и, что Грузии вообще не будет между Западом и Россией. Он это выполнил, но это как-то помогло моим соотечественникам?», - говорит Саакашвили.



На полях саммита НАТО прошла первая встреча президентов США и Грузии - Дональда Трампа и Георгия Маргвелашвили. Американский лидер заявил, что «Грузия получит шанс на вступление в НАТО, но не сейчас».















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