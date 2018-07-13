Каладзе: Старые гибридные автомашины являются более серьезной проблемой для окружающей среды, чем работающие на дизеле и бензине

13.07.2018 18:49 Мэр Тбилиси Каха Каладзе откликнулся на заявление премьер-министра Мамуки Бахтадзе в связи с тем, что необходимы некоторые изменения с точки зрения топлива, то есть поднять его качество. Каладзе отметил, что приветствует это заявление и считает, что что как можно скорее надо осуществить изменение, чтобы в Грузию поступало топливо высокого качества, при этом особо подчеркнул дизельное топливо.



По его же словам, также необходимо ограничить въезд автомашин низких стандартов, "которые также являются серьезной проблемой".



"Думаю, наоборот, надо поощрить ввоз новых автомашин. Как вам известно, сняты все ограничения на электромобили для того, чтобы поступило как можно больше электромобилей. А также есть некоторые льготы на гибриды, но пока в страну поступают старые гибридные автомашины, которые, полагаю, также представляют серьезную проблему для окружающей среды, поскольку эти страны в основном продают устаревшие машины.



В Грузии нет возможности утилизации собственно той батареи, на которой работает гибридный автомобиль, то есть, нет метода, как надо осуществить утилизацию аккумуляторов. Часто бывает, что их выбрасывают, и это тоже является большой проблемой для окружающей среды, здоровья. Можно сказать, что это гораздо более серьезная проблема, чем автомашины на дизеле и бензине. Соответственно, мы должны сделать все возможное, чтобы в страну поступали как можно больше новых автомобилей, и был обновлен транспортный парк"- заявил Каха Каладзе.

















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