Памятка для Трампа от Freedom House: Путин – не друг, и вот почему

13.07.2018 19:00 Накануне Дональд Трамп заявил, что не может описать президента России ни как врага, ни как друга, но надеется, что лидеры двух стран смогут стать друзьями. Эти слова прозвучали в преддверие саммита лидеров России и США, который состоится 16 июля в Хельсинки.



Но Freedom House, американская неправительственная исследовательская и правозащитная организация, предложила Дональду Трампу подборку причин, почему российский диктатор Путин «не является дружественным материалом».



«На прошлой неделе президент США Дональд Трамп дал оценку президенту России Владимиру Путину, с которым он будет встречаться 16 июля: «У Путина все в порядке». Ниже приводится небольшая выборка причин думать иначе», - говорится на сайте Freedom House.



«Убийства. Кремль был обвинен в серии убийств за границей. Но с тех пор, как Путин впервые занял пост президента в 2000 году, сама Россия была местом многочисленных убийств, направленных против диссидентов, журналистов, правозащитников и оппозиционных политиков. По данным Комитета защиты журналистов, число погибших журналистов достигло 28 в прошлом году».



Кроме того, организация вспомнила о политзаключенных: «В прошлом месяце российская правозащитная организация «Мемориал» опубликовала список из 50 нынешних политических заключенных и 108 заключенных, удерживаемых за их религиозные убеждения. Ожидается, что эта цифра будет расти, поскольку власти будут бороться с запрещенными группами меньшинств, такими как Свидетели Иеговы. За время правления Путина в тюрьму попали еще многие политические и религиозные заключенные». Ниже приведены несколько громких случаев, среди которых, в частности, вспомнили студента-политолога Ярослава Белоусова, правозащитницу Зарему Багавутдинову, украинского режиссера Олега Сенцова.



Кроме того, Москву обвинили в иностранных вторжениях и замороженных конфликты. Freedom House указывает, что путинская Россия поддерживал сепаратистские движения, угрожала нескольким соседям агрессивными военными маневрами и фактически вторглась в Грузию и Украину, где продолжаются боевые действия.



«Крым, Украина: Путин направил российский спецназ на Крымский полуостров в феврале 2014 года, после того, как протестующие в Киеве заставили пасть коррумпированного президента Украины Виктора Януковича. После захвата контроля над регионом оккупационные власти провели незаконный референдум для облегчения формальной аннексии со стороны России, которую международное сообщество отказалось признать.



Донбасс, Украина: в марте 2014 года поддерживаемая Россией сепаратистская деятельность в Донбассе на востоке Украины переросла в вооруженный конфликт между украинскими войсками и пестрой коллекцией пророссийских сепаратистов, поддерживаемых регулярными российскими войсками и оборудованием. Несмотря на международные попытки наладить мир, этот район оставался активной зоной войны, что привело к зверствам, включая уничтожение в марте 2014 года малайзийского авиалайнера российской ракетной системой».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

