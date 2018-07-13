«Путин - не друг, и не просто конкурент Америки, он - враг», - сенатор Маккейн

13.07.2018 19:06 В своем заявлении, опубликованном NBC News в Твиттер, сенатор-республиканец Джон Маккейн призвал Трампа к решительности в переговорах с Путиным на саммите, который должен состояться 16 июля в Хельсинки, сообщает Голос Америки.



«Выступление президента Трампа на саммите НАТО в Брюсселе было разочаровывающим, но в конечном итоге, неудивительным. Недостаточно использовать при анализе искажений президента и криков, за исключением того, что они - слова одного человека», - цитирует слова Маккейна NBC News.



Теперь глаза всех прикованы к Хельсинки, где президент Трамп планирует встретиться с Путиным. "Путин не друг и не просто конкурент Америки, он - враг и не потому, что мы так хотим, а потому, что он сделал такой выбор. Путин решил провести вторжение в Украину и аннексировать Крым. Он решил помочь режиму Асада совершать убийства сирийцев. Он решил атаковать американские выборы и навредить демократическим учреждениям во всем миру и внутри России.



Президент должен преодолеть свою тенденцию проявлять такое уважение противникам Америки, которую нужно хранить для наших союзников. Он должен показать, что он может быть сильным и решительным с Путиным - не только для себя, но и для того, чтобы продемонстрировать готовность защищать Америку и наши общие ценности против тех, кто им угрожает ", - говорится в заявлении сенатора.



Президент Трамп должен привлечь Путина к ответственности за его действия во время заседания в Хельсинки. Неспособность это сделать станет серьезным аргументом против его руководства и лидерской роли Америки в мире, считает Маккейн.



Также сенатор подчеркнул, что именно действия Путина привели к ухудшению отношений США и России.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

