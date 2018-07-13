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Президент Грузии встретился с членами оппозиционных партий, входящих в Верховный Совет Аджарии
13.07.2018 20:26
В связи с кандидатурой председателя правительства Аджарской Автономной республики Георгий Маргвелашвили провел консультации с членами оппозиционных партий, входящих в Верховный Совет Аджарии.
Президент Грузии встретился в индивидуальном режиме с независимыми, нефракционными депутатами, представителями «Альянса патриотов Грузии», «Нино Бурджанадзе – Демократического движения» и «Европейской Грузии».
Президент Грузии с утра проводит консультации в Верховном совете Аджарии. Георгий Маргвелашвили уже провел переговоры с членами представленных в Совете фракций, как большинством, так и меньшинством.
В соответствии с конституционным законом «Об Аджарской Автономной Республике» и Конституцией Аджарской Автономной Республики, президент Грузии после консультаций со всеми представленными в Совете политическими субъектами представит Верховному Совету кандидатуру председателя правительства Аджарии.
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