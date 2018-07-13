Сергеенко: Активности министерства по делам беженцев будут сохранены

13.07.2018 20:57 Процесс слияния Минздрава с министерством по делам беженцев завершится в трех ближайших месяцев. Об этом сообщил действующий министр здравоохранения и социальной защиты Давид Сергеенко на объединенном заседании комитетов в парламенте Грузии.



После структурной реформы, проводимой по инициативе нового премьера Мамуки Бахтадзе, министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению станет частью Минздрава. Возглавит объединенное ведомство Давид Сергеенко.



«У нас уже были очень тесные и интенсивные коммуникации с нашими коллегами, а сейчас уже – с сотрудниками нашего министерства. Ни одна активность, осуществлявшаяся в министерстве вынужденно перемещенных лиц, не оскудеет. Думаю, что наоборот, те пересечения, которые были в этом министерстве, в основном по социальному направлению и направлению трудоустройства, позволят нам усилить стремления и получить лучший результат», — заявил Сергеенко.



В парламенте Грузии сегодня параллельно проходило заседание двух объединенных комитетов. На одном заседании слушали будущих руководителей силовых структур, а на другом — представителей нового состава экономической команды.















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