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ЕС и Грузия укрепляют сотрудничество в области управления рисками катастроф
13.07.2018 22:08
Европейская комиссия укрепляет сотрудничество с Грузией в области защиты и управлению рисками катастроф, что, в конечном итоге, еще больше приблизит страну к «Механизму гражданской защиты ЕС» и обеспечит скоординированную помощь со стороны государств-участников.
Соответствующее соглашение сегодня в Тбилиси подписали еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управлению кризисами Христос Стилианидис и руководитель Службы по чрезвычайным ситуациям Грузии Георгий Мгебришвили.
По информации Представительства ЕС в Грузии, административное соглашение охватывает основные направления сотрудничества в вопросах превенции, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, как, например, лесные пожары, наводнения и поисково-спасательные мероприятия.
«Подписание этого соглашения является важным шагом для углубления сотрудничества между ЕС и Грузией», — сказал еврокомиссар Стилианидис. «Для эффективной защиты людей, имущества и от экологических катастроф мы все должны быть подготовлены лучше», — добавил он.
Еврокомиссар Стилианидис, который посещает Тбилиси 12-14 июля, встретился сегодня с премьер-министром Мамукой Бахтадзе и в очередной раз выразил поддержку Грузии со стороны ЕС. В рамках визита он также встретится с председателем Парламента Ираклием Кобахидзе.
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