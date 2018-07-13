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«Европейская Грузия» обещает «приятный сюрприз» в качестве кандидата в президенты
13.07.2018 22:23
Кандидат в президенты от «Европейской Грузии» будет приятным сюрпризом для общества и одним из фаворитов на выборах. Об этом заявил один из лидеров партии «Европейская Грузия» Отар Кахидзе.
Он пояснил, что консультации, идущие в партии, на заключительной фазе и имя кандидата станет известно через неделю.
Кахидзе не конкретизировал, отобран ли их кандидат внутри партии или вне ее, но отметил, что он в активной политике.
«У «Европейской Грузии» будет очень сильный кандидат. Активные консультации в партии на заключительной фазе и 21 июля его имя станет известно общественности. Идет обсуждение 3 кандидатов, однако выявлен предполагаемый кандидат, который будет приятным сюрпризом для общества и одним из фаворитов на президентских выборах. Могу сказать, что этот человек в активной политике», - сообщил Отар Кахидзе.
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