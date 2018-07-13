«Европейская Грузия» обещает «приятный сюрприз» в качестве кандидата в президенты

13.07.2018 22:23 Кандидат в президенты от «Европейской Грузии» будет приятным сюрпризом для общества и одним из фаворитов на выборах. Об этом заявил один из лидеров партии «Европейская Грузия» Отар Кахидзе.



Он пояснил, что консультации, идущие в партии, на заключительной фазе и имя кандидата станет известно через неделю.



Кахидзе не конкретизировал, отобран ли их кандидат внутри партии или вне ее, но отметил, что он в активной политике.



«У «Европейской Грузии» будет очень сильный кандидат. Активные консультации в партии на заключительной фазе и 21 июля его имя станет известно общественности. Идет обсуждение 3 кандидатов, однако выявлен предполагаемый кандидат, который будет приятным сюрпризом для общества и одним из фаворитов на президентских выборах. Могу сказать, что этот человек в активной политике», - сообщил Отар Кахидзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

