Ни одно из четырех направлений Минздрава не будет второстепенным - Сергеенко

13.07.2018 22:25 Кандидат в министры по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давида Сергеенко заслушали на объединенном заседании комитетов в парламенте.



По его словам, ни одно из четырех направлений министерства не станет второстепенным.



«Вопрос вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц является специфическим, так как эти люди потеряли то, что создавали их предыдущие поколения. Направления, которые министерство по делам беженцев осуществляло, будут полностью учтены в процессе интеграции. Что касается направлений труда и трудоустройства, создана и улучшена законодательная база. Внедрена трехсторонняя комиссия и Служба инспекции труда. Несмотря на эти реформы, вновь остаются вызовы и министерство активно продолжает работать в этом направлении. Главным достижением в сфере здравоохранения остается программа всеобщего здравоохранения. Благодаря программе, удвоилось количество тех людей, кто обращается в медицинские учреждения для плановых амбулаторных сервисов. Сократились расходы из их кармана, однако этот показатель все еще остается вызовом», — заявил Давид Сергеенко.















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