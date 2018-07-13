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Глава МВД Грузии опроверг информацию о расследовании против TBC Bank


13.07.2018   22:45
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария опроверг распространившуюся в СМИ информацию о расследовании деятельности самого крупного коммерческого банка страны TBC Bank.

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Как утверждают СМИ, следственные органы собираются изучить деятельность банка за последние 15 лет.

"Это слухи. Никакие следственные действия в отношении TBC Bank не ведутся", — сказал Гахария в парламенте.

Гахария, как и остальные члены правительства Грузии, на днях стал исполняющим обязанности. В субботу по итогам выступлений кандидатов в министры депутатам парламента предстоит решить, выражать вотум доверия обновленному правительству или нет.

Эта процедура стала необходима после того, как вошли в силу структурные изменения кабинета министров, согласно которым в правительстве стало на три министра меньше. Таким образом, у Грузии теперь десять министров и один госминистр.

В представленном Мамукой Бахтадзе составе будущего правительства трое новых лиц: кандидат в министры финансов Иване Мачавариани, кандидат в министры экономики и устойчивого развития Георгий Кобулия и кандидат в министры образования, науки, культуры и спорта Михаил Батиашвили.






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