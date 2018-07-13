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Работа над Дорожной картой по сближению с ЕС завершится до конца года


13.07.2018   22:52
Кандидат в министры иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявляет, что работа над Дорожной картой по сближению с Евросоюзом завершится до конца года.

По информации Давида Залкалиани, на данном этапе проект во внешнеполитическом ведомстве разрабатывают несколько групп экспертов. Дорожная карта евроинтергации предусматривает создание дополнительных возможностей за пределами уже существующих форматов в целях вступления в западные структуры.

«Концепция уже создана и утверждена. Думаю, путеводитель будет готов к концу года, мы направили его в соответствующие ведомства, уже от них есть ответ и в министерстве иностранных дел созданы рабочие группы и в надлежащем режиме происходит воплощение всех направлений путеводителя», — отметил Давид Залкалиани.






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