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Тереза Мэй и Дональд Трамп договорились общаться с Россией с «с позиции силы и единства»


13.07.2018   23:39
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп договорились общаться с Россией «с позиции силы и единства». Об этом 13 июля написала газета Financial Times.

После двусторонних переговоров премьер-министр Великобритании и президент США провели совместную пресс-конференцию. По словам Мэй, они договорились, что с Россией следует общаться «с позиции силы и единства», а также бороться с «попытками подорвать демократию».

Мэй отметила, что Великобритания хочет быть в хороших торговых отношениях как с США, так и с Евросоюзом. «Менять одно на другое», по ее завериям, британцы не будут. Трамп выразил надежду, что Мэй удачно справится с переговорами по Брэкзиту. «Она жесткий переговорщик <...> Я бы хотел видеть ее скорее своим другом, чем врагом», — добавил он.






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