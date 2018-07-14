|
|
Парламент сегодня обсудит вопрос вотума доверия составу правительства и правительственной программе
14.07.2018 11:50
На заседании парламента сегодня обсудят вопрос вотум доверия составу правительства и правительственной программе. Пленарная сессия начнется в 12:00.
Вчера в парламенте Грузии состоялись слушания кандидатов в члены правительства.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал обновленный состав правительства, в котором три новых лица – министром образования, науки, культуры и спорта представлен Михаил Батиашвили; министром экономики и устойчивого развития – Георгий Кобулия; министром финансов – Иванэ Мачавариани.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна