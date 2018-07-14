Парламент сегодня обсудит вопрос вотума доверия составу правительства и правительственной программе

14.07.2018 11:50 На заседании парламента сегодня обсудят вопрос вотум доверия составу правительства и правительственной программе. Пленарная сессия начнется в 12:00.



Вчера в парламенте Грузии состоялись слушания кандидатов в члены правительства.



Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал обновленный состав правительства, в котором три новых лица – министром образования, науки, культуры и спорта представлен Михаил Батиашвили; министром экономики и устойчивого развития – Георгий Кобулия; министром финансов – Иванэ Мачавариани.















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