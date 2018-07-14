Слушания rандидата в Главные прокуроры состоятся в парламентских комитетах 15 июля

14.07.2018 11:51 В связи с датой слушаний кандидата на пост Главного прокурора в команде состоялись консультации и мы договорились, что комитетские слушания начнутся 15 июля и вопрос будет вынесен на пленарное заседание 16 июля, об этом на заседании бюро заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, регламент парламента не предусматривает слушания кандидата в прокуроры в формате политических групп, однако лучше, чтобы процесс проходил в том же формате, который был использован в ходе назначения Ираклия Шотадзе.



«Регламент не предусматривает встречи с политическими группами, однако у этого есть своя политическая сторона. Одна из них — юридическая и вторая — политическая. Я лично излагаю свою позицию, исходя из высокого общественного интереса, связанного с этим обсуждением, я считаю, что лучше использовать тот же формат, который мы использовали в предыдущем случае, когда обсуждался вопрос о назначении на должность г-на Ираклия Шотадзе. Это моё предложение», — заявил председатель парламента.



Прокурорский совет избрал кандидатом на пост Главного прокурора Шалву Тадумадзе. Его поддержали 12 членов совета.















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