|
|
Слушания rандидата в Главные прокуроры состоятся в парламентских комитетах 15 июля
14.07.2018 11:51
В связи с датой слушаний кандидата на пост Главного прокурора в команде состоялись консультации и мы договорились, что комитетские слушания начнутся 15 июля и вопрос будет вынесен на пленарное заседание 16 июля, об этом на заседании бюро заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, регламент парламента не предусматривает слушания кандидата в прокуроры в формате политических групп, однако лучше, чтобы процесс проходил в том же формате, который был использован в ходе назначения Ираклия Шотадзе.
«Регламент не предусматривает встречи с политическими группами, однако у этого есть своя политическая сторона. Одна из них — юридическая и вторая — политическая. Я лично излагаю свою позицию, исходя из высокого общественного интереса, связанного с этим обсуждением, я считаю, что лучше использовать тот же формат, который мы использовали в предыдущем случае, когда обсуждался вопрос о назначении на должность г-на Ираклия Шотадзе. Это моё предложение», — заявил председатель парламента.
Прокурорский совет избрал кандидатом на пост Главного прокурора Шалву Тадумадзе. Его поддержали 12 членов совета.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна