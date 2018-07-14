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«Европейская Грузия» не поддержит обновленный состав правительства


14.07.2018   14:12
«Европейская Грузия» не поддержит обновленный состав правительства. Как сообщил журналистам Зураб Чиаберашвили, вчера от представителей правительства они не услышали ничего, кроме непонятных слов.

«Кроме вихря непонятных слов мы вчера от представителей правительства не смогли услышать упорядоченного и стройного видения будущего нашей страны, как они выведут страну из этого кризиса, где всеобщая нужда, безработица и бедность. Поэтому мы не можем их поддержать», - заявил Зураб Чиаберашвили.






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