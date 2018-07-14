Администрация США видит и ценит самоотверженность Грузии - советник Трампа

14.07.2018 14:14 Очень мало таких стран, которые в борьбе бок о бок с американцами и британцами против общего врага, талибана, делают столько, сколько Грузия, - об этом бывший менеджер предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, Кори Левандовски заявил в интервью грузинской редакции «Голоса Америки».



На вопрос, что думает американский президент о вступлении Грузии в НАТО, Левандовски ответил, что Дональд Трамп понимает цену той самоотверженности, которую Грузия проявляет, сражаясь в Афганистане.



«Я, разумеется, не могу говорить от имени президента, но могу сказать следующее. Я верю, что он понимает цену той самоотверженности, которую Грузия проявляет, сражаясь в Афганистане. Очень мало таких стран, которые делают столько, сколько Грузия в борьбе бок о бок с американцами и британцами против общего врага, талибана. Думаю, это оценивается как верный шаг, однако следует учитывать очень многие факторы.

Кто станет членом НАТО, зависит не только от Соединенных Штатов. Но когда страны делают больше того, чем от них требуют, больше, чем обязаны, думаю, это подтверждает их приверженность в отношении членов глобальной команды, которые все движутся в одном направлении. Не хочу говорить вместо президента, но думаю, что наши Вооруженные силы, наши лидеры ценят эту преданность», - заявил Левандовски.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

