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Перед зданием парламента Грузии прошла символическая «похоронная» акция (+видео)


14.07.2018   15:55
Перед зданием парламента в городе Кутаиси прошла символическая акция.

Члены партии «Свободная Грузия» принесли к зданию гробы, сделанные из картона.

Участники акции провели своеобразную похоронную церемонию.

Один из лидеров партии Гоги Цулая сказал, что целью проведения акции является выражение протеста против окончания парламентаризма в Грузии: «Правительство и парламент Бидзины Иванишвии, наконец, покончили с парламентаризмом в стране».


Отметим, сегодня парламент Грузии должен выразить доверие обновленному составу правительства.








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