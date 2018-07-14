Перед зданием парламента Грузии прошла символическая «похоронная» акция (+видео)

14.07.2018 15:55 Перед зданием парламента в городе Кутаиси прошла символическая акция.



Члены партии «Свободная Грузия» принесли к зданию гробы, сделанные из картона.



Участники акции провели своеобразную похоронную церемонию.



Один из лидеров партии Гоги Цулая сказал, что целью проведения акции является выражение протеста против окончания парламентаризма в Грузии: «Правительство и парламент Бидзины Иванишвии, наконец, покончили с парламентаризмом в стране».





Отметим, сегодня парламент Грузии должен выразить доверие обновленному составу правительства.



















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