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Бахтадзе обещал сотрудничать со всеми, кто имеет «конструктивное видение решения надпартийных задач страны»
14.07.2018 16:53
Сегодня перед Грузией стоят надпартийные задачи, — заявил в своем обращении к парламенту премьер-министр Мамука Бахтадзе, где сегодня рассматривается вопрос выражения вотума доверия обновленному составу правительства.
По словам премьер-министра, он готов сотрудничать со всеми общественными и политическими группами, которые будут иметь конкретное видение по решению данных надпартийных задач.
«Нас объединяет одна идея — это правильное и последовательное развитие нашей страны. Перед Грузией сегодня стоят ряд надпартийных задач, таких как: объединение страны, интеграция в евроатлантические структуры, преодоление бедности и фундаментальная реформа сектора образования. Соответственно, я и моя команда готовы сотрудничать со всеми общественными и политическими группами, у которых будут конструктивные взгляды, конкретные идеи о том, как решить эти надпартийные задачи для нашей страны и нашего народа» — заявил Мамука Бахтадзе.
Он также обратил внимание на создание возможностей для мирного сосуществования с абхазскими и осетинскими согражданами.
«Я уверен, что мы обязательно создадим современное государство, европейское государство, и этим создадим реальную возможность для мирного сожительства с нашими абхазскими и осетинскими согражданами, чтобы вместе построить сильную и независимую Грузию», — сказал Мамука Бахтадзе.
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