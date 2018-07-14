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В Грузии создадут единую национальную цифровую библиотеку


14.07.2018   17:08
Кандидат на пост министра образования, науки, культуры и спорта Михаил Батиашвили выступил с инициативой создания единой национальной цифровой библиотеки.

"Думаем начать как можно быстрее работу над тем, чтобы создать единую национальную цифровую библиотеку… Над этим будем работать вместе с национальной библиотекой", — заявил Батиашвили в парламенте.

Цифровая библиотека будет включать в себя образцы культурного наследия Грузии и материалы на разную тематику.

"Создадим одну грузинскую цифровую среду, которую также можно будет превратить в один из источников для образования. Она будет ориентирована на улучшение качества", — отметил Батиашвили.






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