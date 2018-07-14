Маргвелашвили раскритиковал правящую партию за то, что она не может назвать кандидата в президенты

14.07.2018 18:58 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвал политическим курьезом то, что правящая сила не может назвать кандидата в президенты. В то же время у самого Марвелашвили нет конкретного ответа на вопрос: возможно ли его объединение с Давидом Усупашвили, Ираклием Аласания или Георгием Квирикашвили, сообщает грузинская служба Радио Свобода.



По словам Маргвелашвили, правящая политическая сила пришла к политическому курьезу благодаря своему же негативному отношению к институту президента.



«Они не могут выбрать кандидата, потому что ему придется ответить на очень многие вопросы. Когда кандидат будет назван, его должны спросить: будет ли он делать то, что ему будут говорить, сядет ли он там, где ему скажут, наложит ли он вето на тот или иной закон, проявит ли он свой характер или будет хорошим мальчиком или девочкой. Ему придется пройти через такое количество оскорбительных моментов, что им трудно определиться с кандидатом», - заявил Маргвелашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

