Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Маргвелашвили раскритиковал правящую партию за то, что она не может назвать кандидата в президенты


14.07.2018   18:58
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвал политическим курьезом то, что правящая сила не может назвать кандидата в президенты. В то же время у самого Марвелашвили нет конкретного ответа на вопрос: возможно ли его объединение с Давидом Усупашвили, Ираклием Аласания или Георгием Квирикашвили, сообщает грузинская служба Радио Свобода.

По словам Маргвелашвили, правящая политическая сила пришла к политическому курьезу благодаря своему же негативному отношению к институту президента.

«Они не могут выбрать кандидата, потому что ему придется ответить на очень многие вопросы. Когда кандидат будет назван, его должны спросить: будет ли он делать то, что ему будут говорить, сядет ли он там, где ему скажут, наложит ли он вето на тот или иной закон, проявит ли он свой характер или будет хорошим мальчиком или девочкой. Ему придется пройти через такое количество оскорбительных моментов, что им трудно определиться с кандидатом», - заявил Маргвелашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Макроэкономической стабильности Грузии ничего не угрожает - кандидат в министры финансов
В январе-мае 2018 года грузинские банки выдали кредитов на сумму 22, 9 млрд. лари
Причины неприкосновенности игорного бизнеса – покровители и бюджетные поступления
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми ограбили магазин турецких сладостей
В Абхазии побит рекорд вождения в нетрезвом виде
В Абхазии запретили передвижение крупногабаритного транспорта, кроме военного
Еще одно оппозиционное объединение Сирии осудило признание Башаром Асадом независимости Абхазии и Цхинвали
Информация о визите иорданской официальной делегации в Сухуми не соответствует действительности - МИД
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Суд над ингушским оппозиционером Хазбиевым отложили до конца августа
Пашинян: Для меня неприемлемо наличие новых политзаключенных в стране
«Грузинская мечта» назовет кандидата в президенты в конце лета
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна