Кандидата в премьеры Грузии поймали на плагиате в программной речи

14.07.2018 19:53 Кандидат в премьер-министры Грузии Мамука Бахтадзе, выступая сегодня в парламенте, дословно повторил фрагмент из речи своего предшественника Георгия Квирикашвили. В плагиате Бахтадзе уличили представители парламентского меньшинства.



Фраза, на которую обратили внимание депутаты из оппозиционной партии «Европейская Грузия», была произнесена во время представления парламенту обновленного кабинет и программы правительства.

«Власти неустанно продолжают работу для обеспечения верховенства закона, независимости суда и приближения правоохранительных органов к европейским стандартам», — заявил Бахтадзе.



Подобные высказывания часто используются членами правительства «Грузинской мечты». Вместе с тем, оппозиция утверждает, что в данном случае Бахтадзе полностью повторил отрывок из речи Квирикашвили во время представления правительства осенью 2016 года.



В речи Бахтадзе депутат «Европейской Грузии» Зураб Чиаберашвили нашел и другие абзацы, позаимствованных у спичрайтеров экс-премьера.

«Первые слова его речи я сравнил с первой страницей программы Квирикашвили. И что за чудные открытия я сделал!? Два из четырех абзацев были перенесены копипастом, а ведь мы можем проверить и оставшийся текст», — заявил Чиаберашвили.



Возникший казус оппозиционер не оставил без очевидной доли сарказма: «Соответственно, у меньшинства возник вопрос: Если нам приходится голосовать за ту же программу, то зачем вообще надо было отправлять Квирикашвили домой?».



Отвечая на это, Бахтадзе заявил, что Квирикашвили, также, как и он, был «премьер-министром, поддерживаемым правящей партией». Цитирование речи Квирикашвили кандидат в премьеры объяснил сохранением старых компонентов в новой программе.



«Вы хорошо помните программу, с которой «Грузинская мечта» победила на выборах 2016 года. Исходя из этого, когда мы представляли свою программу, мы сразу заявили, что ее частью станет четырехпунктный план и программа, с которой «Грузинская мечта» победила в 2016 году. Естественно, что здесь есть много компонентов, которые повторяются, и они должны повторятся обязательно…», — сказал Бахтадзе.



Квирикашвили покинул должность главы правительства Грузии 13 июня. Пост премьера он занимал в течение 2,5 лет – с декабря 2015 года. Свое решение Квирикашвили обосновал разногласиями с правящей командой и лидером партии, миллиардером Бидзиной Иванишвили по «фундаментальным вопросам».



На данный момент у Грузии временное правительство. Голосование по вопросу выражения вотума доверия правительству и его программе состоится в парламенте Грузии сегодня. Накануне кандидаты в министры выступили перед депутатами, рассказав о планах на будущее.



"Новости Грузия"











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