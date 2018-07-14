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Гахария: Генинспекция МВД за 6 месяцев выявила 800 правонарушений
14.07.2018 21:16
По информации министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, за 6 месяцев Генеральная инспекция выявила 800 правонарушений, в результате уволены 65 лиц.
Информацию об этом Георгий Гахария распространил на внеочередном заседании парламента.
«Генеральной инспекцией в течение 6 месяцев выявлено 800 правонарушений. Из-за этого к различного типа ответственности был привлечен ряд лиц, 65 из них уволены из рядов министерства ВД. В основном это менеджеры среднего и высокого ранга», - сообщил Гахария.
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