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Бахтадзе: Действующая антикоррупционная система не может ответить вызовам


14.07.2018   22:09
Под укреплением антикоррупционной линии я имею ввиду, что нынешняя антикоррупционная система в Грузии не может ответить вызовам, существующим сегодня в Грузии, - об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил на внеочередном заседании парламента.

По его словам, антикоррупционная система и политика должны быть направлены на выявление случаев, но в то же время, и на превенцию рисков.

«К сожалению, наша система не может этого обеспечить. С этой точки зрения я считаю наилучшим опыт стран Балтии, который, в свою очередь, опирается на британский опыт, и в Грузии необходимо перенять эту практику. Ведется обработка соответствующего законодательства, и мы обязательно представим эту инициативу парламенту», - заявил Мамука Бахтадзе.






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