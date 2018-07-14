Бахтадзе: Один из главных провалов системы образования - ее оторванность от экономической реальности

14.07.2018 22:17 Кандидат в премьер-министры Грузии Мамука Бахтадзе считает одним из главных провалов в системе образования то, что она полностью оторвана от экономической реальности. В данном контексте он подчеркнул тот факт, что государство финансировало в том числе и такие направления, которые не имели перспективы трудоустройства.



Это заявление премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сделал сегодня на внеочередном заседании парламента, где рассматривается новый состав Кабинета министров.



По его мнению, в этом случае наиболее адекватный выход диктует рыночная экономика, на что государство должно ответить соответствующей политикой.



«С точки зрения высшего образования, связь с требованиями рынка труда и перспективы трудоустройства должны быть в новых стандартах аккредитации образовательных программ. Программы должны быть ориентированы не только на предоставление определенных академических знаний, но и на перспективы трудоустройства выпускников. Здесь мы должны подчеркнуть важность профессионального образования и его стандарты. Мы сделали важный шаг, но, если сравнить процентно с развитыми европейскими странами: Австрией, Германией, Швейцарией, к сожалению, все это капля в море. Задача номер один должна заключаться в том, чтобы построить в каждом региональном центре высококачественные профессиональные учебные заведения, которые на 100% обеспечат трудоустройство молодежи», - заявил Мамука Бахтадзе.















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