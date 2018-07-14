Грузия выполнит все обязательства по строительству порта Анаклия - Бахтадзе

14.07.2018 22:59 Правительство Грузии своевременно выполнит все обязательства, взятые в рамках строительства глубоководного порта Анаклия. Об этом заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе в парламенте Грузии.



Парламент сегодня собрался на внеочередное заседание, чтобы обсудить вопрос о выражении доверия обновленному составу правительства и правительственной программе.



Накануне в парламенте Грузии состоялись слушания кандидатов в члены правительства. Кандидат на пост министра экономики и устойчивого развития Георгий Кобулия заявил, что проект строительства порта Анаклия может быть пересмотрен. Как утверждают члены правительства, Консорциум развития Анаклия, который осуществляет проект, требует изменить некоторые условия существующего соглашения.



«Грузия обладает таким географическим расположением, которое дает нам важные преимущества, однако, естественно, эти преимущества необходимо правильно использовать. Растет число вызовов, растет конкуренция между коридорами. Я вновь повторю нашей оппозиции, что для Грузии жизненно необходимо развитие глубоководного порта. Исходя из этого, у порта Анаклия есть очень важная нагрузка. У правительства Грузии есть соответствующие обязательства. Мы обязательно выполним эти обязательства и максимально поможем Консорциуму для того, чтобы этот проект был реализован своевременно», — заявил Бахтадзе.

Глава правительства отметил, что «логистический бизнес является достаточно комплексным» и отдельные компоненты важно развивать в рамках общей стратегии.



«Исходя из этого, обустройство различных логистических сервисов будет очень важным приоритетом нашего правительства. Как вы знаете, часть этих инициатив уже реализована для развития соответствующих логистических центров в Кутаиси и Тбилиси», — добавил он.



Строительство первого глубоководного порта в Грузии началось в декабре 2017 года. Для реализации проекта Консорциум развития Анаклия был основан грузинским TBC Holding и американской Conti International LLC. Генеральный план порта разработали совместно с международной компанией Maritime & Transport Business Solutions (MTBS).



"Новости Грузия"











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