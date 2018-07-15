Вашадзе: Саломе Зурабишвили для меня является телефоном со шнуром

15.07.2018 16:54 Саломе Зурабишвили для меня является телефоном со шнуром, который никак не сможет вести нас вперед, - об этом заявил лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе в беседе с «IPN».



По его словам, если «Грузинская мечта» поддержит кандидатуру Саломе Зурабишвили, то это будет выбор в сторону поражения. «Саломе Зурабишвили для меня является телефоном со шнуром, который никак не сможет вести нас вперед. Если «Грузинская мечта» сделает этот выбор, думаю, это будет выбор их поражения и очень хорошо, поскольку этого хочет грузинское общество, чтобы началась смена власти», - отметил Георгий Вашадзе.



По распространенной вчера информации, правящая партия не собирается выдвигать кандидатуру на предстоящих президентских выборах и «Грузинская мечта» поддержит Саломе Зурабишвили в качестве независимого кандидата, как это произошло на парламентских выборах.



Согласно распространенной информации же, определенной группе, входящей в «Грузинскую мечту», это решение не нравится и они хотят, чтобы партия представила своего кандидата. Так, по существующей информации, подобной позиции придерживается генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе. Сам же Каладзе заявляет, что в правящей команде относительно кандидата на выборах до этого времени продолжаются, однако на конкретный вопрос, будет ли у правящей партии свой кандидат, Каха Каладзе не может ответить и отмечает, что все станет известно в ближайшем будущем.















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