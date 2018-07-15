Талаквадзе предлагает вернуть некоторым селам в Абхазии прежние названия

15.07.2018 16:59 Пора заново познакомиться друг другом, как давно не видевшимся братьям – вернем Леселидзе название «Гечрипш», а Гантиади – «Цандрыпш», - об этом лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе заявил вчера на пленарном заседании парламента Грузии, в ходе которого было выражено доверие новому составу правительства.



Как отметил Талаквадзе, «Грузинская мечта» предприняла смелый шаг, когда разработала новую инициативу «Шаг к лучшему будущему».



«Этой мирной инициативой мы делимся с нашим обществом, проживающим в Абхазии и Цхинвали, благами и достижениями экономики, образования, социальных и публичных сервисов. Пора уже более открыто говорить с абхазами, пора заново познакомиться друг другом, как давно не видевшимся братьям. Нужно более ослабить проволочные заграждения, которые разделяют наше общество. Считаю, что мы должны показать им нашу готовность. В Абхазии в 14-ти км от Гагры расположен поселок, который назван коммунистами Леселидзе, а его настоящий абхазский топоним – «Гечрипш». То же можно сказать в Гагрском районе о «Цандрыпше», который коммунистами был назван Гантиади и где расположен красивейший Цандрыпшский храм. Мы должны изменить там советское, российское наследие и вернуть этим местам свои исторические названия. Эти советские названия ведь в свое время были использованы для создания недовольства абхазов в отношении нас», - заявил Арчил Талаквадлзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

