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Талаквадзе предлагает вернуть некоторым селам в Абхазии прежние названия
15.07.2018 16:59
Пора заново познакомиться друг другом, как давно не видевшимся братьям – вернем Леселидзе название «Гечрипш», а Гантиади – «Цандрыпш», - об этом лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе заявил вчера на пленарном заседании парламента Грузии, в ходе которого было выражено доверие новому составу правительства.
Как отметил Талаквадзе, «Грузинская мечта» предприняла смелый шаг, когда разработала новую инициативу «Шаг к лучшему будущему».
«Этой мирной инициативой мы делимся с нашим обществом, проживающим в Абхазии и Цхинвали, благами и достижениями экономики, образования, социальных и публичных сервисов. Пора уже более открыто говорить с абхазами, пора заново познакомиться друг другом, как давно не видевшимся братьям. Нужно более ослабить проволочные заграждения, которые разделяют наше общество. Считаю, что мы должны показать им нашу готовность. В Абхазии в 14-ти км от Гагры расположен поселок, который назван коммунистами Леселидзе, а его настоящий абхазский топоним – «Гечрипш». То же можно сказать в Гагрском районе о «Цандрыпше», который коммунистами был назван Гантиади и где расположен красивейший Цандрыпшский храм. Мы должны изменить там советское, российское наследие и вернуть этим местам свои исторические названия. Эти советские названия ведь в свое время были использованы для создания недовольства абхазов в отношении нас», - заявил Арчил Талаквадлзе.
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