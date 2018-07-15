В США расследуют, как россиянин мог купить ответственную за данные избирателей компанию

15.07.2018 18:44 Генпрокурор американского штата Мериланд Брайан Фрош открыл дело после того, как стало известно, что российский инвестор купил ІТ-компанию, которая частично управляет системой по регистрации избирателей штата. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на совместное заявление президента Сената штата Мэриленд Томаса Майка Миллера и спикера Палаты представителей штата Майкла Буша



"Генеральный прокурор американского штата Мериланд Брайан Фрош открыл дело после того, как стало известно, что российский инвестор купил компанию, которая занимается программным обеспечением и которая частично управляет системой по регистрации избирателей штата", - говорится в сообщении.



Компания ByteGrid LLC, занимающаяся программным обеспечением, финансируется фондом AltPoint Capital Partners, где самым большим инвестором является российский олигарх Владимир Потанин, и где менеджером фонда является также россиянин.



Как сообщает CBS Baltimore, продажа компании имела место еще в 2015 году, однако до этого дня никто не знал в штате о продаже ByteGrid LLC.



Ранее, 13 июля, заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн выступил в Вашингтоне в связи с обнародованием обвинений, выдвинутых 12 сотрудникам Главного разведывательного управления в связи с вмешательством Москвы в американскую избирательную кампанию.



Список обвинений из 11 пунктов представлен на 29 страницах, с подробным описанием действий, в которых обвиняются сотрудники российской военной разведки.

















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