ЕС поддержит компьютеризированную транзитную торговую систему в Грузии

15.07.2018 21:03 13 июля ЕС запустил новый проект в Грузии для поддержки новой компьютеризированной системы транзита товаров, которая будет способствовать торговле с ЕС.



В рамках 24-месячного проекта "О поддержке присоединения Грузии к конвенциям по транзитной зоне и запуске новой компьютеризированной транзитной системы" (NCTS) с участием экспертов из Финляндии, Польши и Латвии совместно с грузинскими специалистами будет разработана эффективная и надежная транзитная торговая система, а также будут упрощены формальности и системы контроля. Это поможет сохранить баланс между упрощением процедур торговли и эффективным таможенным контролем.



"С Глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли (УВЗСТ) у Грузии есть огромный торговый потенциал с ЕС", - сказал Винсент Рей, глава отдела сотрудничества в Представительстве ЕС в Грузии. "Однако, для ого чтобы иметь возможность им воспользоваться, необходимы многие элементы, в том числе упрощение транзита товаров. Этот проект Twinning и системы, которые он будет внедрять в Грузии, помогут решить этот вопрос и тем самым способствовать росту торговли, что должно принести экономические выгоды бизнесу в Грузии и, в конечном итоге, ее гражданам".



Twinning это долгосрочный инструмент институционального развития, который использует институциональное сотрудничество, чтобы помочь странам-партнерам приобрести необходимые навыки и знания для приближения местных законов к законодательству ЕС. Созданный в 1998 году для поддержки кандидатов и потенциальных стран-кандидатов в их усилиях по присоединению, Twinning также был запущен в странах, охваченных Европейской политикой соседства в 2004 году.



Страны-участницы: Алжир, Армения, Азербайджан, Египет, Беларусь, Грузия, Израиль, Иордания, Ливан, Республика Молдова, Марокко, Тунис и Украина.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

