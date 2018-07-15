ЕС и Грузия укрепят сотрудничество в области гражданской защиты и управления рисками стихийных бедствий

15.07.2018 21:06 Европейская Комиссия и Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии подпишут административное соглашение в Тбилиси об укреплении связей в области гражданской защиты и управления рисками стихийных бедствий.



В документе излагаются основные направления сотрудничества по предотвращению стихийных бедствий, обеспечению готовности и реагированию на такие происшествия и вопросы, как лесные пожары, наводнения и поисково-спасательные миссии.



Для участия в подписании соглашения в Тбилиси находится Комиссар Европейского Союза по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христос Стилианидис. В ходе своего визита он также встретится с Премьер-министром страны Мамукой Бахтадзе, спикером парламента Грузии Ираклием Кобахидзе и другими официальными лицами.



"Подписание этой договоренности является важным шагом для развития еще более тесного сотрудничества между ЕС и Грузией", - сказал комиссар Стилианидис.



"Все мы должны быть лучше подготовлены для того, чтобы более эффективно защищать людей, имущество и окружающую среду от стихийных бедствий".



В соответствии с административным соглашением, ЕС будет и далее поддерживать развитие потенциала гражданской защиты в Грузии, постепенно приближая страну к Механизму гражданской защиты ЕС.



Механизм позволяет предоставить скоординированную помощь со стороны стран-участниц, когда возможностей страны недостаточно для реагирования на масштабы чрезвычайной ситуации.



Недавно Грузия приняла новый закон о гражданской защите - важное юридическое достижение, которое позволит провести всестороннюю реформу национальной системы гражданской защиты.



Новая Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии была создана в рамках этой реформы в ответ на лесные пожары в Боржоми 2017 года.



С 2010 года ЕС выделил около 4,5 миллиона евро для обеспечения готовности к стихийным бедствиям в Грузии. ЕС готовит дальнейшую помощь, направленную на гражданскую защиту, управление чрезвычайными ситуациями и реализацию Химической, биологической, радиационной и ядерной стратегии Грузии.















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