|
|
ЕС и Грузия укрепят сотрудничество в области гражданской защиты и управления рисками стихийных бедствий
15.07.2018 21:06
Европейская Комиссия и Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии подпишут административное соглашение в Тбилиси об укреплении связей в области гражданской защиты и управления рисками стихийных бедствий.
В документе излагаются основные направления сотрудничества по предотвращению стихийных бедствий, обеспечению готовности и реагированию на такие происшествия и вопросы, как лесные пожары, наводнения и поисково-спасательные миссии.
Для участия в подписании соглашения в Тбилиси находится Комиссар Европейского Союза по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христос Стилианидис. В ходе своего визита он также встретится с Премьер-министром страны Мамукой Бахтадзе, спикером парламента Грузии Ираклием Кобахидзе и другими официальными лицами.
"Подписание этой договоренности является важным шагом для развития еще более тесного сотрудничества между ЕС и Грузией", - сказал комиссар Стилианидис.
"Все мы должны быть лучше подготовлены для того, чтобы более эффективно защищать людей, имущество и окружающую среду от стихийных бедствий".
В соответствии с административным соглашением, ЕС будет и далее поддерживать развитие потенциала гражданской защиты в Грузии, постепенно приближая страну к Механизму гражданской защиты ЕС.
Механизм позволяет предоставить скоординированную помощь со стороны стран-участниц, когда возможностей страны недостаточно для реагирования на масштабы чрезвычайной ситуации.
Недавно Грузия приняла новый закон о гражданской защите - важное юридическое достижение, которое позволит провести всестороннюю реформу национальной системы гражданской защиты.
Новая Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии была создана в рамках этой реформы в ответ на лесные пожары в Боржоми 2017 года.
С 2010 года ЕС выделил около 4,5 миллиона евро для обеспечения готовности к стихийным бедствиям в Грузии. ЕС готовит дальнейшую помощь, направленную на гражданскую защиту, управление чрезвычайными ситуациями и реализацию Химической, биологической, радиационной и ядерной стратегии Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна