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Заместители министра экономики направились в Ткибули
16.07.2018 11:42
Заместители министра экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Черкезишвили и Геннадий Арвеладзе направились в Ткибули, где сегодня утром на шахте имени Миндели произошла трагедия.
В результате взрыва в шахте погибли 4, пострадали – 6 человек.
В Ткибули также направилась группа быстрого реагирования Агентства технического и строительного надзора Минэкономики.
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