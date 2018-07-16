Заместители министра экономики направились в Ткибули

16.07.2018 11:42 Заместители министра экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Черкезишвили и Геннадий Арвеладзе направились в Ткибули, где сегодня утром на шахте имени Миндели произошла трагедия.



В результате взрыва в шахте погибли 4, пострадали – 6 человек.



В Ткибули также направилась группа быстрого реагирования Агентства технического и строительного надзора Минэкономики.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

