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Прокуратура в Грузии может стать независимым от исполнительной власти органом
16.07.2018 11:44
Парламент Грузии примет новый законопроект «О прокуратуре». Проект разрабатывается в формате рабочей группы.
Как пояснила на заседании парламентского комитета по юридическим вопросам его председатель Эка Беселия, изменения касаются того нового формата, который следует из новой редакции Конституции и должен быть задействован после президентских выборов.
«Прокуратура выходит из состава исполнительной власти и становится независимым органом. Она не будет иметь привязки ни к одной исполнительной ветви. Единственное, где мы должны увидеть связь, это парламент. После президентских выборов главный прокурор будет называться генеральным прокурором – в год раз он будет являться в парламент. Отчет генерального прокурора не будет касаться конкретных уголовных дел, но будет касаться тенденций, направлений и анализа. Сейчас мы над этим работаем», - заявила Эка Беселия на заседании комитета, где заслушивают кандидата на пост главного прокурора Шалву Тадумадзе.
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