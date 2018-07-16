Прокуратура в Грузии может стать независимым от исполнительной власти органом

16.07.2018 11:44 Парламент Грузии примет новый законопроект «О прокуратуре». Проект разрабатывается в формате рабочей группы.



Как пояснила на заседании парламентского комитета по юридическим вопросам его председатель Эка Беселия, изменения касаются того нового формата, который следует из новой редакции Конституции и должен быть задействован после президентских выборов.



«Прокуратура выходит из состава исполнительной власти и становится независимым органом. Она не будет иметь привязки ни к одной исполнительной ветви. Единственное, где мы должны увидеть связь, это парламент. После президентских выборов главный прокурор будет называться генеральным прокурором – в год раз он будет являться в парламент. Отчет генерального прокурора не будет касаться конкретных уголовных дел, но будет касаться тенденций, направлений и анализа. Сейчас мы над этим работаем», - заявила Эка Беселия на заседании комитета, где заслушивают кандидата на пост главного прокурора Шалву Тадумадзе.

















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