Оппозиция договорилась по кандидатуре Армаза Ахвледиани на пост председателя правительства Аджарии

16.07.2018 12:44 Оппозиция договорилась по кандидатуре Армаза Ахвледиани на пост председателя правительства Аджарии

Депутаты от оппозиции, представленные в Верховном Совета Аджарии, договорились о едином кандидате на пост председателя правительства Аджарии. Это бывший секретарь политсовета «Грузинская мечта — демократическая Грузия», директор Тбилисской школы политических исследований Армаз Ахвледиани.



«Инициативная группа выдвинула кандидатуру Армаза Ахвледиани, и мы, в принципе, согласились», — сказал представитель «Европейской Грузии» Петр Замбахидзе.



Армаз Ахвледиани вызвал на дебаты кандидата «Грузинской мечты» Торнике Рижвадзе.



Напомним, что правящая партия представила Торнике Рижвадзе на пост председателя правительства автономии.















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