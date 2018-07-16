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Оппозиция договорилась по кандидатуре Армаза Ахвледиани на пост председателя правительства Аджарии
16.07.2018 12:44
Оппозиция договорилась по кандидатуре Армаза Ахвледиани на пост председателя правительства Аджарии
Депутаты от оппозиции, представленные в Верховном Совета Аджарии, договорились о едином кандидате на пост председателя правительства Аджарии. Это бывший секретарь политсовета «Грузинская мечта — демократическая Грузия», директор Тбилисской школы политических исследований Армаз Ахвледиани.
«Инициативная группа выдвинула кандидатуру Армаза Ахвледиани, и мы, в принципе, согласились», — сказал представитель «Европейской Грузии» Петр Замбахидзе.
Армаз Ахвледиани вызвал на дебаты кандидата «Грузинской мечты» Торнике Рижвадзе.
Напомним, что правящая партия представила Торнике Рижвадзе на пост председателя правительства автономии.
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