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Глава МИД Бельгии надеется, что Трамп обсудит с Путиным Украину и Грузию
16.07.2018 13:15
Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс рассчитывает, что президент США Дональд Трамп поднимет на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным вопросы Украины и Грузии, передает РИА Новости.
«Что важно, что мы сегодня мы рассмотрим (в Брюсселе) вопросы "Восточного партнерства", нужно помнить о ситуации в Украине, об аннексии Крыма, но также о ситуации в Грузии и военном присутствии РФ в регионе, и я надеюсь, что президент Трамп тоже поставит эти вопросы, и также есть вопрос Сирии, который тоже нужно выдвигать вперед», - заявил Рейндерс журналистам перед началом совета по иностранным делам ЕС в Брюсселе.
В Хельсинки сегодня, 16 июля, пройдут переговоры лидеров России и США. В Кремле сообщали, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.
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