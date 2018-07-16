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Хулордава: До каких пор должно продолжаться это несчастье?!
16.07.2018 13:21
Если эта деятельность экономически выгодна, пусть работодатель соизволит и создаст безопасные условия труда, — об этом заявила председатель комитета по евроинтеграции Тамар Хулордава говоря о гибели сегодня на шахте им. Миндели четверых горняков.
По словам Хулордава, несмотря на высокие риски производства угла, можно принять определенные превентивные меры. Об этом свидетельствует то, что в течение последних десятилетий в угольных шахтах стран-членов Евросоюза практически не случались несчастные случаи.
«До каких пор должно продолжаться это несчастье?! Я понимаю, что для 1500 человек, трудоустроенных на шахте Миндели, закрытие шахты не является выходом, однако именно про причине высокого риска, большинство стран-членов Евросоюза приняло решение о закрытии добычи угля.
В остальных странах есть долгосрочные планы и программы по закрытию производства угля, чтобы помочь странам с таким производством справиться с социальными проблемами, вызванными закрытием производства. Мы тоже должны разработать такую программу и предложить альтернативу трудоустроенным там», — заявляет Тамар Хулордава.
Сегодня утром в шахте Миндели произошла трагедия. Погибли 4 человека. Как заявляют в МВД, обвал потолка последовал за деформацией стен, вызванной, предположительно, взрывом метана. Следствие по факту ведется по статье второй части статьи 240 УК Грузии — нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия.
Шахта в Ткибули принадлежит компании «Грузуголь». Трагедия там случилась и 5 апреля этого года. Тогда погибли 6 человек.
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