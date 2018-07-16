Государство не может допустить незащищенности жизни собственных граждан - премьер-министр

16.07.2018 13:25 Государство не может допустить незащищенности жизни и здоровья собственных граждан, — об этом говорится в заявлении премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе.



Бахтадзе откликнулся на трагедию в шахте Миндели и принес соболезнования членам семей и близким погибших.



По словам премьер-министра, принято решение о закрытии шахты.



Она не возобновит работу, пока не завершится расследование.



«Сегодня утром в шахте имени Миндели случилась очередная трагедия. От всего сердца соболезную семьям погибших и выражаю поддержку в эти тяжелые минуты.



Государство не может допустить незащищенности жизни и здоровья собственных граждан. Мы приняли решение закрыть шахту.



В связи со случившимся идет следствие и все ответственные лица будут наказаны по всей строгости закона. Шахта не возобновит работу, пока не завершится как уголовное расследование, так и высококвалифицированная международная инженерно-техническая экспертиза.



В течение этого периода трудоустроенным в шахте возместят зарплату», — говорится в заявлении премьер-министра.



Сегодня утром в шахте Миндели произошла трагедия. Погибли 4 человека, пострадали 6. Как заявляют в МВД, обвал потолка последовал за деформацией стен, вызванной, предположительно, взрывом метана. Следствие по факту ведется по статье второй части статьи 240 УК Грузии — нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия.



Шахта в Ткибули принадлежит компании «Грузуголь». Трагедия там случилась и 5 апреля этого года. Тогда погибли 6 человек.















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