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Все шахты в Ткибули будут опечатаны до конца расследования гибели шахтеров


16.07.2018   13:30
Все шахты в Ткибули будут опечатаны до конца расследования, — об этом заявил глава департамента полиции Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сватени МВД Грузии Бесик Амиранашвили. По его словам, речь идет приблизительно о 25 шахтах.

Что касается расследования факта, который произошел в шахте Миндели 5 апреля, по словам Амиранашвили, расследование пока не завершено.

«Вновь идет расследование, так как дело очень сложное и объемное. Фактически, расследованию приходится переходить с экспертизы к экспертизе. Следственные подразделения уже выполнили все следственные действия на этом месте, соответственно, не было необходимости оставлять шахты опечатанными», — заявил Амиранашвили.

Сегодня утром в шахте Миндели произошла трагедия. Погибли 4 человека, пострадали 6. Как заявляют в МВД, обвал потолка последовал за деформацией стен, вызванной, предположительно, взрывом метана. Следствие по факту ведется по статье второй части статьи 240 УК Грузии — нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия.

Шахта в Ткибули принадлежит компании «Грузуголь». Трагедия там случилась и 5 апреля этого года. Тогда погибли 6 человек.






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