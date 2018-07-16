В убийстве граждан США в Грузии может появиться российский след

16.07.2018 13:39 У Малхаза Кобаури, задержанного по обвинению в убийстве американской семьи Смит, есть пропуск Комитета безопасности оккупационного режима. Документ, раздобытый телекомпанией «Рустави 2», дает Малхазу Кобаури возможность без препятствий входить на оккупированную территорию.



Семья Кобаури из Ахалгори, они покинули родное село после российской агрессии 2008 года, но Малхаз Кобаури единственный член семьи, которому оккупационный режим дал пропуск, и право передвигаться на территории.



Село Садзегури Ахалгорского района, где проживает обвиняемый в убийстве пастух, окружено российскими военными базами. Источник из Ахалгорского района рассказывает "Курьеру", что в этой деревне живет много российских военных.



СГБ в последнем парламентском отчете сама признала, что в Грузии действует большое количество иностранных разведывательных служб, и они стараются расширить агентурную сеть. С учетом этого фактора аналитики думают, что расследование убийства трех членов семьи Смит следует вести и в данном направлении, поскольку в предложенную до сих пор версию, что находящийся в аффекте пастух убил три человека, потом сфотографировал труп, и показал всем в селе, трудно поверить.



Семья пастуха говорит, что обвиняемый в убийстве Райна, Лоры, и Кайла Смит готов дать показание только Федеральному бюро расследования США. Что собирается сказать Малхаз Кобаури американским правоохранителям, его адвокат не конкретизирует.



На сегодняшний день в деле лежит первое показание Малхаза Кобаури, которое надежный источник передал "Курьеру" из материалов дела.



В ходе дознания в полиции Мцхеты Малхаз Кобаури признал вину, и вспомнил тот злосчастный день. По его словам, он случайно познакомился в горах с Райном и Лорой Смит, предложил им быть проводником семьи до водопада Алаверди.



После этого в показании пастух рассказывает, что увидев убийство Райна, испуганная жена сама убежала.



Полиция работает над версией, что после убийства мужа, Малхаз Кобаури изнасиловал Лору Смит.



В первичном заключении Национального бюро экспертизы подтвержден факт изнасилования. Во время насилия Лоре Смит удалось сбежать, но она сорвалась с горы. Факт, что она упала с горы, подтверждает пастух, но рассказывает совершенно другую версию.



В материалах дела лежит мобильный телефон Малхаза Кобаури. Там следователи нашли фото погибшей Лоры Смит. В показании другие пастухи ущелья рассказывают, что Кобаури показал им именно это фото после исчезновения семьи Смит, и сказал, что случайно нашел труп погибшей женщины.



Почему Малхаз Кобаури обнародовал доказательства против самого себя, не известно. Это обстоятельство порождает еще больше вопросов в данном деле.

















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