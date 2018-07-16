Талаквадзе: шахту «Миндели» надо закрыть

16.07.2018 13:48 По мнению лидера парламентского большинства, депутата от правящей партии «Грузнская мечта» Арчила Талаквадзе, шахта по добыче угля «Миндели» в городе Ткибули должна быть закрыта.



Сегодня утром на шахте, которая принадлежит компании «Сакнахшири» («Грузуголь»), произошла очередная трагедия – в результате взрыва метана в тоннеле произошла деформация стен и обрушился потолок. Погибли четверо шахтеров и еще шестеро пострадали.



«Шахта «Миндели» должна быть закрыта, пока там не будут внедрены современные стандарты безопасности. Также следует увеличить уровень защищенности жизней шахтеров. Соболезную семьям погибших в связи с такой тяжелой потерей», — заявил Талаквадзе в интервью Общественному телевидению Грузии.



Следствие ведется по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее за собой смерть человека». Это преступление наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности.



5 апреля 2018 года на шахте «Миндели» в Ткибули погибли шесть человек и пострадали трое. В компании «Сакнахшири» тогда заявили, что причиной трагедии стал «горный удар» — техногенная катастрофа, предсказать которую практически невозможно.



По решению правительства Грузии, 6 апреля в стране объявили днем траура в память о погибших шахтерах. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили после происшествия в шахте призвал ужесточить контроль в сфере охраны труда.

Шахтой Миндели владеет компания «Сакнахшири» — это дочка холдинга «Грузинская индустриальная группа» (GIG). Компания занимается добычей угля, а также его обогащением и реализацией. Это единственная компания по производству угля на грузинском рынке.



После трагедии в апреле компания заявила, что семье каждого погибшего шахтера будет выплачена компенсация в размере 30 тысяч лари (более 12 тысяч долларов).



По данным Объединения профсоюзов Грузии, на расположенных в Ткибули шахтах Миндели и Дзидзигури за последние 18 месяцев погибло 15 человек.















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