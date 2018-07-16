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Шалва Тадумадзе утвержден на должности Главного прокурора Грузии
16.07.2018 14:38
Шалва Тадумадзе возглавил Главную прокуратуру Грузии.
Парламент утвердил кандидатуру Шалвы Тадумадзе на должности Главного прокурора Грузии в ходе сегодняшней внеочередной сессии.
В ходе тайного голосования за кандидатуру Шалвы Тадумадзе проголосовал 101 депутат, против — 2. Таким образом, Шалва Тадумадзе назначен Главным прокурором сроком на шесть лет.
Шалва Тадумадзе сменил на этой должности Ираклия Шотадзе, который подал в отставку в связи с делом об убийстве подростков на улице Хорава.
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