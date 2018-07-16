На зданиях парламента в Тбилиси и Кутаиси приспущены государственные флаги

16.07.2018 14:57 В связи с трагедией в ткибульской шахте, 16 июля объявлено днем траура.



На зданиях парламента в Тбилиси и Кутаиси приспущены государственные флаги.



Сегодня утром в шахте Миндели произошла трагедия. Погибли 4 человека, пострадали 6. Как заявляют в МВД, обвал потолка последовал за деформацией стен, вызванной, предположительно, взрывом метана. Следствие по факту ведется по статье второй части статьи 240 УК Грузии — нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия.



Шахта в Ткибули принадлежит компании «Грузуголь». Трагедия там случилась и 5 апреля этого года. Тогда погибли 6 человек.















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