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На зданиях парламента в Тбилиси и Кутаиси приспущены государственные флаги
16.07.2018 14:57
В связи с трагедией в ткибульской шахте, 16 июля объявлено днем траура.
На зданиях парламента в Тбилиси и Кутаиси приспущены государственные флаги.
Сегодня утром в шахте Миндели произошла трагедия. Погибли 4 человека, пострадали 6. Как заявляют в МВД, обвал потолка последовал за деформацией стен, вызванной, предположительно, взрывом метана. Следствие по факту ведется по статье второй части статьи 240 УК Грузии — нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия.
Шахта в Ткибули принадлежит компании «Грузуголь». Трагедия там случилась и 5 апреля этого года. Тогда погибли 6 человек.
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