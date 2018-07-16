Народный защитник Грузии Нино Ломджария посетила с официальным визитом Армению

16.07.2018 15:33 Народный защитник Грузии Нино Ломджария посещает с официальным визитом столицу Армении Ереван, где принимает участие в конференции вместе с Омбудсменом Армении Арменом Татояном, министром юстиции Артаком Зейналяном и представителями армянской делегации.



По информации аппарата Народного защитника, в формате круглого стола участники конференции рассмотрели деятельность национального механизма превенции Народного защитника в Грузии, права женщин и несовершеннолетних в учреждениях по исполнению наказаний в Армении, доступность здравоохранения в тюрьмах.



В своем выступлении Народный защитник Грузии поблагодарила Омбудсмена Армении за приглашение, подчеркнула исторические связи Грузии и Армении и важность тесного сотрудничества между правозащитными институтами. Нино Ломджария также говорила о международных мандатах, над которыми офис Грузии активно работает за последние годы.



«Важно делиться опытом по вопросам прав человека с соседними государствами. Уже не один год и у Армении и у Грузии есть национальный механизм мониторинга, который осуществляет мониторинг в пенитенциарных учреждениях и других закрытых институциях. В 2014 году Народному защитнику присвоили мандат национального механизма мониторинга конвенции прав людей с ограниченными возможностями, к которому недавно присоединилась и Армения. В целях улучшения нового мандата, Народный защитник Грузии вместе с Арменией уже обратился к Еврокомиссии за поддержкой», — заявила Нино Ломджария на конференции.



В рамках визита в Ереван, Народный защитник вместе с заместителями и членами делегации посетит пенитенциарные учреждения, а также встретится в грузинской диаспорой в Армении.















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