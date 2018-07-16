Главы МИД G7 призвали РФ сотрудничать со следствием по MH17

16.07.2018 15:36 Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) призвали Россию сотрудничать со следствием относительно крушения самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 году.



"Мы, министры иностранных дел стран G7, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США и Высокого представителя ЕС, едины в нашем осуждении в максимально возможной степени, катастрофы гражданского самолета Малазийских авиалиний рейса MH17... Мы полностью поддерживаем работу Объединенной следственной группы (JIT), независимого уголовного расследования под руководством Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Выводы группы о роли России в крушении MH17 являются убедительными, значительным и глубоко тревожными", - говорится в заявлении министров иностранных дел стран G7.



Главы МИД также добавили, что едины в своей поддержке Австралии и Нидерландов, поскольку они призывают Россию учитывать ее роль в этом инциденте и в полной мере сотрудничать с процессом установления истины и достижения справедливости для жертв MH17 и их ближайших родственников.



"Мы выступаем против безнаказанности тех, кто участвует в агрессивных действиях, которые угрожают международному порядку в любое время и при любых обстоятельствах", - говорится в документе.



В заявлении также подчеркивается, что виновный "в неприемлемых действиях, таких как стрельба или запуск ракеты "Бук" российского происхождения, с помощью которой был сбит гражданский самолет, должен нести ответственность".



"Мы призываем Россию немедленно связаться с Австралией и Нидерландами, чтобы разъяснить и дать ответы на вопросы, касающиеся любых возможных нарушений международного права", - подытожили главы МИД G7.



"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.















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