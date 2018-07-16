Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Маргвелашвили: Должны быть предприняты действенные шаги для защиты права на жизнь на рабочих местах


16.07.2018   16:04
Следует приветствовать тот факт, что шахта не возобновит работу, пока не завершится как уголовное расследование, так и высококвалифицированная международная инженерно-техническая экспертиза и в этот период трудоустроенным в шахте зарплата будет возмещена, - об этом говорится в заявлении президента Грузии Георгия Маргвелашвили, которое распространяет администрация президента. По оценке президента, существующее положение в плане безопасности труда неприемлемо.

«Глубоко скорблю в связи с гибелью шахтеров в Ткибули и в эти тяжелейшие минуты выражаю соболезнования их семьям. Уже несколько лет я отмечаю, что существующее положение в плане безопасности труда неприемлемо. Необходимо ужесточение законодательства и внедрение высоких стандартов безопасности труда. То, что в 2018 году в шахтах погибли 11 человек и 10 пострадали является показателем того, что со стороны государства не происходило адекватного реагирования на подобные случаи.

Следует приветствовать тот факт, что шахта не возобновит работу, пока не завершится как уголовное расследование, так и высококвалифицированная международная инженерно-техническая экспертиза и в этот период трудоустроенным в шахте зарплата будет возмещена. Сегодня вновь остается главный вопрос – будет ли возможно продолжить безопасно работать на шахте Миндели? Все должны взять свою долю ответственности и предпринять действенные шаги для того, чтобы на рабочих местах было защищено право на жизнь», - заявляет президент.

Напомним, в результате несчастного случая на шахте им. Миндели погибли 4 человека, 6 – пострадали.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии на азартные игры тратится больше, чем на питание
За полгода правительство Грузии потратило на в ресторанах 4 млн. лари
Аджарию во 2-м кв. 2018 года посетили 808 437 иностранных визитеров
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гудауте: ограблен офис компании «Премиум»
Ссора между братьями завершилась убийством
Жена убила мужа в ходе семейной ссоры в Сухуми
В Сухуми ограбили магазин турецких сладостей
В Абхазии побит рекорд вождения в нетрезвом виде
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
МВД: Причиной трагедии в шахте Миндели, предположительно, стал взрыв метана
В Ингушетии построят первый кафедральный православный собор
Совет старейшин Еревана не смог избрать мэра из-за отсутствия кворума
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна