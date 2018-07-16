Маргвелашвили: Должны быть предприняты действенные шаги для защиты права на жизнь на рабочих местах

16.07.2018 16:04 Следует приветствовать тот факт, что шахта не возобновит работу, пока не завершится как уголовное расследование, так и высококвалифицированная международная инженерно-техническая экспертиза и в этот период трудоустроенным в шахте зарплата будет возмещена, - об этом говорится в заявлении президента Грузии Георгия Маргвелашвили, которое распространяет администрация президента. По оценке президента, существующее положение в плане безопасности труда неприемлемо.



«Глубоко скорблю в связи с гибелью шахтеров в Ткибули и в эти тяжелейшие минуты выражаю соболезнования их семьям. Уже несколько лет я отмечаю, что существующее положение в плане безопасности труда неприемлемо. Необходимо ужесточение законодательства и внедрение высоких стандартов безопасности труда. То, что в 2018 году в шахтах погибли 11 человек и 10 пострадали является показателем того, что со стороны государства не происходило адекватного реагирования на подобные случаи.



Следует приветствовать тот факт, что шахта не возобновит работу, пока не завершится как уголовное расследование, так и высококвалифицированная международная инженерно-техническая экспертиза и в этот период трудоустроенным в шахте зарплата будет возмещена. Сегодня вновь остается главный вопрос – будет ли возможно продолжить безопасно работать на шахте Миндели? Все должны взять свою долю ответственности и предпринять действенные шаги для того, чтобы на рабочих местах было защищено право на жизнь», - заявляет президент.



Напомним, в результате несчастного случая на шахте им. Миндели погибли 4 человека, 6 – пострадали.















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