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Начался визит президента Италии в Грузию


16.07.2018   17:48
Президент Италии Серджо Маттарелла в понедельник прибыл в Тбилиси с государственным визитом, сообщает администрация президента Грузии.

В настоящее время проходит встреча президентов двух стран.

По окончании переговоров состоится расширенная встреча государственных делегаций и подписание меморандума о двустороннем сотрудничестве в сферах обороны, правоохранительных органов, образования, медицины, культуры и спорта.

В ходе визита президент Италии встретится с патриархом, премьер-министром и председателем парламента Грузии.

"Италия поддерживает Грузию в ее стремлении интегрироваться в евроатлантические структуры и эта поддержка для нас крайне важна. Также важно, что в рамках визита президента Италии в Тбилиси состоится грузино-итальянский бизнес-форум", - сказал журналистам глава администрации президента Грузии Гиоргий Абашишвили.






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