С сегодняшнего дня пациенты смогут онлайн проверить назначение врача

16.07.2018 17:49 В случае выписывания пяти или большего количества медикаментов с сегодняшнего дня граждане смогут проверить назначение врача.



По информации министерства здравоохранения, на веб-странице ведомства добавлена специальная функция, с помощью которой любое заинтересованное лицо может отправить свое назначение специальной группе министерства здравоохранения, а группа изучит его целесообразность.



Назначения врача специально созданная комиссия будет проверять по критериям, установленным министерством здравоохранения. В случае обнаружения нескольких несоответствий в год министерство обсудит вопрос ответственности врачей.



В министерстве заявляют, что принятие регуляций вызвано увеличившимся количеством случаев полипрагмазии (одновременное (нередко необоснованное) назначение множества лекарственных средств или лечебных процедур).



Наряду с задействованием регуляций начнется и ведение статистики. Предположительно, уже к концу года станет известно, в какой клинике со стороны какого врача будет зафиксировано больше всего случаев полипрагмазии, насколько часто становится принятие избыточного количества лекарств причиной госпитализации.















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