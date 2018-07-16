Созар Субари и Михаил Чхенкели назначены советниками премьер-министра Грузии

16.07.2018 19:35 Созар Субари и Михаил Чхенкели назначены советниками премьер-министра Грузии

У премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе два новых советника.



Созар Субари назначен советником премьер-министра по вопросам регионального развития. Михаил Чхенкели станет советником премьер-министра в сфере образования.



Соответствующие приказы глава правительства опубликовал сегодня.















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