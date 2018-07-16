Бахтадзе: Нам нужны высокие стандарты охраны труда

16.07.2018 19:49 Нам нужны высокие стандарты охраны труда. С 1 августа соответствующее министерство начинает очень важную программу, которая дает мне надежду, что эта проблема в Грузии будет решена раз и навсегда, - об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, комментируя трагедию в Ткибули.



Премьер выразил соболезнования семьям погибших.



«Сегодня в Грузии день траура, в Ткибули погибли наши граждане. Мы приняли решение о том, что все шахты будут закрыты. Ничто не стоит выше жизни человека и гражданина. Эти шахты будут закрыты до тех пор, пока не завершится как уголовное расследование, так и международная техническая экспертиза в связи с состоянием этих шахт. Вместе с этим, мы обязательно установим, выполнила ли компания данные до сих пор рекомендации. Мы дали соответствующие поручения как Министерству внутренних дел, так и Министерству труда, здравоохранения и социальной защиты, которые они обязательно выполнят», - заявил Мамука Бахтадзе.



По словам премьер-министра, Министерство экономики и устойчивого развития работает с компанией, а люди, работающие на шахте, получат зарплату как обычно.



«…Нам требуются высокие стандарты охраны труда. Когда мы говорим, что наша главная цель - европейская интеграция Грузии, это должно касаться всех сфер, начиная правами человека, защиты прав потребителей, в том числе, разумеется, условий труда. Исходя из этого, мы обязательно должны установить этот стандарт в Грузии. Что касается стандартов охраны труда, у нас должно быть требование, удовлетворить европейские стандарты. Этого на многих производствах, вы знаете лучше меня, не было. Так продолжать нельзя. Когда мы говорим о жизни человека, ничего не стоит выше этого. Нам необходимы соответствующие стандарты, соответствующие законодательные рамки. С 1 августа профильное министерство начинает весьма важные мероприятия», - отметил Мамука Бахтадзе.















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